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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Мондиал 2026: Вижте кои и кога са полуфиналите!

Четири тима останаха в битката за титлата на световното първенство по футбол

Мондиал 2026: Вижте кои и кога са полуфиналите!
 Снимка: Reuters

Вече цял месец светът е футбол заради световното първенство в САЩ, Канада и Мексико! А ни остава още седмица, при това най-интересната!

Навлизаме във фазата на полуфиналите и вече знаем кои са четирите най-добри тима, след като само преди минути и Аржентина си осигури място на полуфиналите.

Добрата новина за европейските фенове е, че часовете на срещите този път позволяват сън и са типични за родните ширини.

ПОЛУФИНАЛИ

14 юли, вторник 22:00 Франция - Испания
15 юли, сряда 22:00 Англия - Аржентина

Снимка: Reuters

ФИНАЛ И МАЧ ЗА ТРЕТОТО МЯСТО

19 юли, неделя 00:00 Мач за третото място
19 юли, неделя 22:00 Финал

Снимка: Reuters

За полуфиналите се класираха четирите най-добри тима, според ранглистата на ФИФА.

Водач в нея е Франция, следвана от Аржентина, Испания и Англия.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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