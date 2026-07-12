Мондиал 2026: Вижте кои и кога са полуфиналите!
Четири тима останаха в битката за титлата на световното първенство по футбол
Вече цял месец светът е футбол заради световното първенство в САЩ, Канада и Мексико! А ни остава още седмица, при това най-интересната!
Навлизаме във фазата на полуфиналите и вече знаем кои са четирите най-добри тима, след като само преди минути и Аржентина си осигури място на полуфиналите.
Добрата новина за европейските фенове е, че часовете на срещите този път позволяват сън и са типични за родните ширини.
ПОЛУФИНАЛИ
14 юли, вторник 22:00 Франция - Испания
15 юли, сряда 22:00 Англия - Аржентина
ФИНАЛ И МАЧ ЗА ТРЕТОТО МЯСТО
19 юли, неделя 00:00 Мач за третото място
19 юли, неделя 22:00 Финал
За полуфиналите се класираха четирите най-добри тима, според ранглистата на ФИФА.
Водач в нея е Франция, следвана от Аржентина, Испания и Англия.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google