Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мистериозно бяло топче: Роби Уилямс предизвика буря в мрежата (ВИДЕО) Зрителите на финала на Мондиал 2026 в спор: дъвка, ментов бонбон или нещо съвсем различно?

Британската поп икона Роби Уилямс неволно се превърна в една от най-коментираните личности около финала на Световното първенство по футбол. Причината обаче нямаше нищо общо с изпълнението му на почивката, а с куриозен гаф по време на интервю на живо за германската телевизия Magenta Sport.

Уилямс откри шоуто преди финала заедно с Лаура Паузини и Никол Шерцингер, изпълнявайки официалната песен Desire. Лъскавият му син анцуг раздели мненията на феновете, но истинската сензация дойде малко по-късно.

Докато анализираше срещата в ефир, малък бял предмет внезапно падна върху микрофона пред него. Певецът запази самообладание, взе го с ръка и продължи разговора, сякаш нищо не се е случило.

Още по-неловко

Секунди по-късно обаче ситуацията стана още по-неловка. След като прибра загадъчния предмет, Роби инстинктивно прокара ръка през косата си и неволно го залепи на челото си – момент, който камерите уловиха безпощадно.

Видеото светкавично обиколи социалните мрежи и събра милиони гледания. Част от публикациите твърдяха, че предметът е паднал от носа на певеца, което отприщи лавина от спекулации и шеги.

Други потребители обаче анализираха видеото кадър по кадър и стигнаха до извода, че бялото топче всъщност излиза от устата му. Най-разпространената версия е, че става дума за ментов бонбон или дъвка, макар че не липсваха и далеч по-сензационни предположения.

За по-късно

В защита на колегата си се включи и канадската звезда Майкъл Бубле, който написа, а впоследствие изтри коментар: "Беше ментов бонбон. Просто си го запази за по-късно, ха-ха."

За да стане всичко още по-комично, докато вървяха повторения от мача, човек от екипа на певеца го прекъсна по време на интервюто. Реакцията на Роби беше мигновена:

"На живо сме!"

Именно този момент окончателно превърна иначе обикновеното телевизионно включване в един от най-обсъжданите куриози след финала на Мондиал 2026.