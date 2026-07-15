Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Англия - Аржентина (0:0) Следете с нас на живо втория полуфинал на Мондиал 2026

43'+3 - Край на първото полувреме.

Снимка: Reuters

37' - Първи жълт картон в срещата. Лионел Меси премина между трима и бе фаулиран от Елиът Андерсън.

33' - Първи удар в мача. Джон Стоунс се извиси в наказателното поле след свободен удар, но ударът му с глава бе неточен.

3' - Страстите се нажежиха още в началото на мача след 2 последователни нарушения и от двата отбора.

1' - Начало на мача.

Стартови състави:

АНГЛИЯ: 1. Джордан Пикфорд - 24. Рийс Джеймс, 5. Джон Стоунс, 6. Марк Гехи, 25. Джед Спенс - 4. Деклан Райс, 8. Елиът Андерсън - 17. Морган Роджърс, 10. Джуд Белингам, 18. Антъни Гордън - 9. Хари Кейн (К)

АРЖЕНТИНА: 23. Емилиано Мартинес - 26. Науел Молина, 13. Кристиан Ромеро, 6. Лисандро Мартинес, 3. Николас Таляфико - 17. Джулиано Симеоне, 5. Леандро Паредес, 24. Енцо Фернандес, 20. Алексис Мак Алистър - 10. Лионел Меси (К), 9. Хулиан Алварес

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