Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Велик обрат! Меси вдъхнови Аржентина за втори пореден световен финал Късна драма в Атланта определи съперника на Испания Снимка: Reuters

Аржентина е на втори пореден световен финал! Действащият шампион се класира за него след велик обрат за 2:1 срещу Англия на Мондиал 2026. Вдъхнови го обичайният заподозрян Лионел Меси, който блесна с две асистенции.

В Атланта (САЩ) Англия поведе в 55' с гол на Антъни Гордън, но "Албиселесте" се хвърлиха в атака и спечелиха чрез Енцо Фернандес в 85' и влезлия като резерва Лаутаро Мартинес във втората минута от деветте добавено време.

Така във финала на 19 юли (неделя) от 22:00 ч. Аржентина излиза срещу Испания. Европейският шампион елиминира Франция след успех с 2:0 вчера.

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АНГЛИЯ: 1. Джордан Пикфорд - 24. Рийс Джеймс, 5. Джон Стоунс, 6. Марк Гехи, 25. Джед Спенс - 4. Деклан Райс, 8. Елиът Андерсън - 17. Морган Роджърс, 10. Джуд Белингам, 18. Антъни Гордън - 9. Хари Кейн (К)

АРЖЕНТИНА: 23. Емилиано Мартинес - 26. Науел Молина, 13. Кристиан Ромеро, 6. Лисандро Мартинес, 3. Николас Таляфико - 17. Джулиано Симеоне, 5. Леандро Паредес, 24. Енцо Фернандес, 20. Алексис Мак Алистър - 10. Лионел Меси (К), 9. Хулиан Алварес

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.