Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Аржентина - Египет (0:1) Лионел Меси пропусна дузпа! Следете с нас сблъсъкa между Лионел Меси и Мохамед Салах!

39' - ПОРЕДНА ФЕНОМЕНАЛНА НАМЕСА НА ШОБЕИР! Египет оцелява. Страхотна атака на високо темпо от Аржентина, завършила с опасен удар на Хулиан Алварес, отразен от стражът на "фараоните".

31' - ГРЕДА ЗА АРЖЕНТИНА! Феноменално изпълнение на пряк свободен удар на Лионел Меси от над 20 метра срещна страничния стълб.

Снимка: Reuters

28' - СЕНЗАЦИОННА НАМЕСА НА ШОБЕИР! След като спаси дузпа на 8-кратния носител на Златната топка, египетския страж направи нова важна намеса - този път срещу Алексис Мак Алистър, който стреля с глава от вратарското поле!

21' - ЛИОНЕЛ МЕСИ ПРОПУСНА НАКАЗАТЕЛНИЯ УДАР! Втора поредна пропусната дузпа за аржентинецът на световното първенство.

Снимка: Reuters

20' - ДУЗПА ЗА АРЖЕНТИНА! Николас Талиафико бе препънат в наказателното поле и сега Лионел Меси ще има шанс да изравни резултата.

15' - ГОЛ ЗА ЕГИПЕТ! Централният защитник на "фараоните" Ясер Ибрахим засече прекрасно центриране на Марван Атия от десния фланг на атаката. ШОК ЗА СВЕТОВНИЯ ШАМПИОН!

Снимка: Reuters

10' - Aматьорски пропуск от по-малко от метър на опразнена врата за Енцо Фенандес. За щастие опитът на футболистът на Челси няма да бъде зачетен защото бе отсъдена засада.

1' - Начало на мача!

Стартови състави:

Аржентина:

23. Емилиано Мартинес

3. Николас Талиафико, 6. Лисандро Мартинес, 13. Кристиан Ромеро, 26. Науел Молина

5. Леандро Паредес, 7. Родриго де Пол, 20. Алексис Мак Алистър, 24. Енцо Фернандес

9. Хулиан Алварес, 10. Лионел Меси (К)

Снимка: Getty Images

Египет:

23. Мостафа Шобеир

3. Мохамед Хани, 5. Рами Рабия, 2. Ясер Ибрахим, 15. Карим Хафез

8. Емам Ашур, 11. Мостафа Зико, 17. Моханад Лашин, 19. Марван Атия

10. Мохамед Салах (К), 12. Хайсем Хасан

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.