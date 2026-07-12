Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Аржентина - Швейцария (1:0) Следете с нас на живо последния четвъртфинал от световното първенство

Последният четвъртфинал от световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико ще се изиграе на 12 юли в 4:00 ч. сутринта българско време на стадиона в Канзас Сити.

Един срещу друг излизат тимовете на Аржентина и Швейцария, като Лионел Меси и компания са фаворити.

Следете мача тук:

Първо полувреме

45+5' - Край на първото полувреме!

40' - Швейцарците продължават с натиска, но без сериозно положение пред аржентинската врата.

31' - Нова атака за Швейцария. Емболо се измъква напред, а Емилиано Мартинес изби. Първоначално останаха съмнения за дузпа, но такава нямаше.

20' - Джибрил Соу отправя удар към вратата на Аржентина. Вратарят лови.

10' - ГООООООЛ! 1:0 за Аржентина! Нов корнер от Лионел Меси и Мак Алистър е точен с глава!

Снимка: Reuters

8' - Хубава атака на Аржентина и след това корнер. Мак Алистър пропуска.

1' - Начало на мача. Първата атака е за Швейцария, но без удар към вратата.

Стартови състави:

Аржентина: 23. Емилиано Мартинес, 3. Николас Таляфико, 6. Лисандро Мартинес, 13. Кристиан Ромеро, 26. Науел Молина – 5. Леандро Паредес, 7. Родриго де Пол, 20. Алексис Мак Алистър, 24. Енцо Фернандес – 9. Хулиан Алварес, 10. Лионел Меси (К)

Резерви: 1. Хуан Мусо, 12. Херонимо Руи, 2. Маркос Сенеси, 4. Гонсало Монтиел, 8. Валентин Барко, 11. Джовани Ло Селсо, 14. Есекиел Паласиос, 15. Нико Гонсалес, 16. Тиаго Алмада, 17. Джулиано Симеоне, 18. Нико Пас, 19. Николас Отаменди, 21. Хосе Мануел Лопес, 22. Лаутаро Мартинес, 25. Факундо Медина,

Селекционер: Лионел Скалони

Снимка: Reuters

Швейцария: 1. Григор Кобел – 4. Нико Елведи, 5. Мануел Аканджи, 13. Рикардо Родригес – 6. Денис Закария, 8. Ремо Фройлер, 10. Гранит Джака (К), 15. Джибрил Соу, 22. Фабиан Ридер – 7. Бреел Емболо, 11. Дан Ндойе

Резерви: 12. Ивон Мвого, 21. Марвин Келер, 2. Миро Мухайм, 3. Силван Видмер, 14. Ардон Яшари, 16. Кристиан Фаснахт, 17. Рубен Варгас, 18. Ерай Кьомерт, 19. Ноа Окафор, 20. Михаел Ебишер, 23. Зеки Амдуни, 24. Орел Аменда, 25. Лука Хакес, 26. Седрик Итен

Селекционер: Мурат Якин

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.