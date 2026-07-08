Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Помощ свише: Девата от Лухан ли класира Меси и Аржентина напред на Мондиала? Нищо не е случайно! Снимка: Reuters

Аржентина се класира за четвъртфиналите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико след като победи драматично Египет с 3:2. Всички очакваха Лионел Меси и компания да се справят лесно, но "фараоните" показаха остри зъби и мачът бе един от най-напрегнатите на шампионата.

Само че аржентинците могат да разчитат на своя Меси и на... помощ свише. С тях е Девата от Лухан.

Емблематичният религиозен образ е широко използван в Южна Америка, а аржентинците и дори самият Меси почитат образа ѝ на терена, в съблекалните и дори в екипите си.

История

Девата от Лухан всъщност е изображение на Дева Мария от 16-и век. Тя се счита за покровителка на Аржентина, Парагвай и Уругвай и е "облечена" с бяло и светлосиньо, а около главата ѝ има лъчи светлина.

Богат земевладелец поръчал от Бразилия две статуи на Дева Мария. Едната трябвало да бъде отнесена до неговото имение, но по пътя керванът спрял край селището Лухан. Когато опитали да продължат, воловете отказвали да помръднат, докато не свалили именно тази статуя от каруцата. Хората възприели случилото се като знак, че Богородица желае да остане на това място.

Статуята била поставена първоначално в малък параклис, където постепенно започнали да се събират поклонници. Скоро се разпространили разкази за чудотворни изцеления и други необясними събития, приписвани на застъпничеството на Девата от Лухан. Така мястото се превърнало в един от най-важните духовни центрове в страната.

През следващите векове почитта към Девата непрекъснато нараствала. В края на XIX и началото на XX век била изградена внушителната неоготическа базилика, която и днес приема милиони поклонници всяка година. Девата от Лухан е обявена за покровителка на Аржентина и е символ на надеждата, закрилата и вярата за много аржентинци.

Светлина

Една от фланелките на Лионел Меси и компания е изрисувана като... лъчи светлина.

Именно това е препратка към светия образ, а и не само.

Снимка: Reuters

В съблекалнята на Аржентина има голям образ на Девата от Лухан.

Също така част от футболистите носят нейн образ и на терена. Лаутаро Мартинес се появи пред журналисти с Девата в... калците си.

Всъщност тя е покровителка на цяла Аржентина и най-вече на пътешествениците.

А Меси и компания се надяват, че техния път към втора поредна световна титла ще бъде успешен. С помощ от Девата от Лухан.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.