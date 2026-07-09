НА ЖИВО: Франция - Мароко (0:0)
Следете с нас на живо първия четвъртфинал на Мондиал 2026
35' - Още едно спасяване на Боно. Този път той отрази удар на Дезире Дуе, който направи много добър пробив в половината на Мароко.
28' - Пропуск на Килиан Мбапе! Ясин Боно уцели ъгъла и спаси дузпада на нападателя.
25' - ДУЗПА ЗА ФРАНЦИЯ!
4' - Опасен удар на Килиан Мбапе премина покрай страничната греда.
1' - Начало на мача.
Стартови състави:
Франция: 16. Майк Менян - 5. Жул Кунде, 4. Дайо Упамекано, 17. Уилям Салиба, 3. Люка Дин - 6. Ману Коне, 14. Адриен Рабио - 7. Усман Дембеле, 11. Майкъл Олисе, 20. Дезире Дуе - 10. Килиан Мбапе (К)
Мароко: 1. Ясин Боно - 2. Ашраф Хакими (К), 14. Иса Диоп, 26. Анас Салах Един, 3. Нусаир Мазрауи - 6. Аюб Буади, 24. Нил Ел Айнауи - 7. Шемздрин Талби, 8. Азедин Унаи, 23. Билал Ел Ханус - 10. Браим Диас
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google