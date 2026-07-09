Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Франция - Мароко (0:0) Следете с нас на живо първия четвъртфинал на Мондиал 2026

35' - Още едно спасяване на Боно. Този път той отрази удар на Дезире Дуе, който направи много добър пробив в половината на Мароко.

Снимка: Reuters

28' - Пропуск на Килиан Мбапе! Ясин Боно уцели ъгъла и спаси дузпада на нападателя.

25' - ДУЗПА ЗА ФРАНЦИЯ!

4' - Опасен удар на Килиан Мбапе премина покрай страничната греда.

1' - Начало на мача.

Стартови състави:

Франция: 16. Майк Менян - 5. Жул Кунде, 4. Дайо Упамекано, 17. Уилям Салиба, 3. Люка Дин - 6. Ману Коне, 14. Адриен Рабио - 7. Усман Дембеле, 11. Майкъл Олисе, 20. Дезире Дуе - 10. Килиан Мбапе (К)

Мароко: 1. Ясин Боно - 2. Ашраф Хакими (К), 14. Иса Диоп, 26. Анас Салах Един, 3. Нусаир Мазрауи - 6. Аюб Буади, 24. Нил Ел Айнауи - 7. Шемздрин Талби, 8. Азедин Унаи, 23. Билал Ел Ханус - 10. Браим Диас

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