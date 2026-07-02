НА ЖИВО: Испания - Австрия 1:0

36' - ГООООООООЛ! Испания повежда в резултата. Марк Кукурея подаде към Микел Оярсабал, който вкарва третия си гол на Мондиала.

Снимка: Reuters

33' - Испания настъпа газта! Първо удар на Ламин Ямал от малък ъгъл бе спасен, а след това шут на Микел Оярсабал също бе париран от Шлагер.

30' - След корнер топката попадна във вратата на Австрия, но голът на Марк Кукурея бе отменен заради нарушение срещу вратаря на австрийците.

29' - Добра ситуация за Испания. Дани Олмо се обърна майсторски в наказателното поле, но защитник на Австрия го изпревари.

22' - Преди почивката за хидратация не се случи нищо опасно покрай двете врати.

1' - Точно 60 секунди бяха изминали от мача, когато Испания отправи първи удар. Изстрелът на Ламин Ямал беше точен, но лесен за Александър Шлагер.

1' - Начало на мача.

Стартови състави:

Испания: 23. Унай Симон - 12. Педро Поро, 22. Пау Кубарси, 14. Аймерик Лапорт, 24. Марк Кукурея - 20. Педри, 10. Дани Олмо, 16. Родри - 19. Ламин Ямал, 21. Микел Оярсабал, 15. Алекс Баена

Австрия: 1. Александър Шлагер – 5. Стефан Пош, 3. Кевин Дансо, 8. Дейвид Алаба, 4. Ксавер Шлагер, 6. Николас Зийвалд, 9. Марсел Забицер, 18. Романо Шмид, 20. Конрад Лаймер, 24. Паул Ванер, 11. Михаел Грегорич

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