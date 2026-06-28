Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Йордания - Аржентина 0:0 Лео Меси е резерва Снимка: Reuters



8' - Първият опит на футболистите на Йордания да направят повече от две последователни подавания, но нищо повече от това.

7' - Гол на Ло Селсо, но засада!

1' - Мачът започва с минута мълчание в памет на жертвите от опустошителните земетресения във Венецуела.

СЪСТАВИТЕ

ЙОРДАНИЯ (5-4-1): 1. Язид Абулайла - 3. Абдалах Насиб, 5. Язан Абу Ал-Араб, 4. Хусам Абу Дахаб, 23. Ехсан Хадад, 21. Низар Ал Рашда - 8. Ноор Ал-Равабдех, 20. Моханад Абу Таха, 24. Али Ал-Азаизех, 11. Одех Ал-Фахрури - 9. Али Лияд Олуан

АРЖЕНТИНА (4-3-1-2 3): 23. Емилиано Мартинес - 19. Николас Отаменди, 2. Маркос Сенеси, 3. Николас Таляфико - 17. Джулиано Симеоне, 14. Есекиел Паласиос, 5. Леандро Паредес, 11. Джовани Ло Селсо - 18. Нико Пас - 22. Лаутаро Мартинес, 9. Хулиан Алварес

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