НА ЖИВО: Канада - Мароко (0:0)

Стартови състави:

Канада: 16. Максим Крепо - 2. Алистър Джонстън, 15. Моис Бомбито, 4. Люк де Фужерол, 22. Ричи Ларея, 23. Нико Сигур – 17. Таджон Бюканън, 7. Стивън Еустакио, 20. Али Ахмед, 12. Тани Олувасеви - 10. Джонатан Дейвид

Мароко: 1. Ясин Боно - 2. Ашраф Хакими, 14. Иса Диоп, 3. Нусаир Мазрауи, 25. Редуан Халал - 6. Аюб Буади, 24. Нийл Ел Айнауи - 10. Браим Диас, 8. Азедин Унахи, 23. Билал Ел Ханус - 11. Исмаел Сайбари

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