Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мароко е на втори пореден четвъртфинал на мондиал Шампионът на Африка елиминира Канада Снимка: Reuters

Мароко се класира за втори пореден четвъртфинал на световно първенство! "Атласките лъвове" продължават напред на Мондиал 2026, след като победиха с 3:0 домакина Канада.

В Хюстън (САЩ) шампионът на Африка показа класа през втората част и оформи класическия успех с две попадения на Азедин Унахи - в 50' и 82', и едно на появилия се като смяна Суфиан Рахими в последната минута от добавените 8.

Последният стана най-резултатната резерва за африкански отбор на световни финали. Рахими има два гола и асистенция на Мондиал 2026. Мароко също влезе в историята на континента, постигайки четвъртата си победа в елиминациите. Представителите на Африка имат само още толкова извън основната фаза - по един успех за Камерун, Сенегал, Гана и Египет.

Така в следващата фаза Мароко очаква Франция или палача на Германия - Парагвай, които се сблъскват в полунощ във Филаделфия (САЩ). И този мач ще можете да проследите на живо с нас тук - на btvsport.bg.

Съставите

Канада: 16. Максим Крепо - 2. Алистър Джонстън, 15. Моис Бомбито, 4. Люк де Фужерол, 22. Ричи Ларея, 23. Нико Сигур – 17. Таджон Бюканън, 7. Стивън Еустакио, 20. Али Ахмед, 12. Тани Олувасеви - 10. Джонатан Дейвид

Мароко: 1. Ясин Боно - 2. Ашраф Хакими, 14. Иса Диоп, 3. Нусаир Мазрауи, 25. Редуан Халал - 6. Аюб Буади, 24. Нийл Ел Айнауи - 10. Браим Диас, 8. Азедин Унахи, 23. Билал Ел Ханус - 11. Исмаел Сайбари

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.