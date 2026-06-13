Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Катар шокира Швейцария в края Следете с нас двубоя от Мондиал 2026

90+7' - Край на мача.

90+4' - ГОООООООООООООЛ! 1:1! Капитанът Буалем Хухи шокира Швейцария!

90' - 6 минути е добавеното време.

81' - Манзамби комбинира с Амдуни пред наказателното поле и стреля силно, обаче встрани.

75' - Варгас изскочи очи в очи с вратаря на съперника, но ударът му бе спасен. След това подобен шанс се откри и пред Емболо, но отново Абунада бе на мястото си и не позволи да се стигне до втори гол във вратата му.

50' - Гранит Джака стреля, но над вратата.

46' - Начало на второто полувреме.

45+7' - Край на първата част. Фаворитът доминира и може да съжалява, че не води с повече.

45+3' - Мишел Аебишер и Рубен Варгас бяха близо до втори гол за Швейцария.

45' - 6 минути добавено време.

21' - Вратарят Махмуд Абунада спря Денис Закария.

17' - ГООООООООООЛ! 1:0 за Швейцария! Бреел Емболо отбеляза от бялата точка.

16' - Жълт картон за вратаря на Катар, който направи дузпа, фаулирайки Ремо Фройлер.

6' - "Кръстоносците" отговориха с пропуск на Дан Ндойе.

2' - Пропуск на Едмилсон Жуниор от катарците, който се възползва от грешка на Нико Елведи и Мануел Аканджи.

1' - Начало на двубоя.

Съставите

Катар: 1. Махмуд Абунада - 13. Аюб Алуи, 2. Педро Мигел, 16. Буалем Хухи (К), 14. Хомам Ахмед, 5. Джасем Габер, 4. Иса Лайе - 23. Асим Мадибо - 8. Едмилсон Жуниор, 11. Акрам Афиф, 15. Юсуф Абдурисаг

Швейцария: 1. Грегор Кобел - 4. Нико Елведи, 5. Мануел Аканджи, 13. Рикардо Родригес - 6. Денис Закария, 8. Ремо Фройлер, 10. Гранит Джака (К), 20. Мишел Аебишер - 11. Дан Ндойе, 17. Рубен Варгас - 7. Бреел Емболо