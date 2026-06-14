Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Катар удари в края и поднесе първата изненада на мондиала Шок за Швейцария на старта в група 2 от световното първенство Снимка: Reuters

Катар поднесе изненадата на Мондиал 2026 до момента! Аутсайдерът беше надигран, но стигна до 1:1 с Швейцария на старта в група 2 от световното първенство.

"Кръстоносците" владееха инициативата в дълги периоди от двубоя на Ливайс Стейдиъм в Санта Клара, Калифорния (САЩ). Селекцията на Мурат Якин поведе в 17', когато Бреел Емболо беше точен от дузпа, отсъдена за фал на вратаря Махмуд Абунада срещу Ремо Фройлер.

Снимка: Reuters

Последваха куп пропуски на швейцарците, а съперникът изчака своя миг и изкова точката в четвъртата минута от шестте добавено време чрез капитана Буалем Хухи. Централният бранител се разписа с глава след подаване на Хомам Ал Амин.

Попадението в 93:59 минута е третото най-късно изравнително в групите на световни финали. Пред него са тези на Луис Ернандес от Мексико във вратата на Нидерландия през 1998 г. (94:04) и на Силвестре Варела за Португалия срещу САЩ през 2014 г. (94:34).

Така Катар, за който това е второ участие на мондиал, след този у дома преди 4 години, стигна до историческа първа точка.

В следващия кръг момчетата на Юлен Лопетеги се сблъскват с един от домакините - Канада, докато Швейцария излиза срещу Босна и Херцеговина. Вчера "кленовите листа" и "змейовете" също направиха 1:1 в Торонто.

СЪСТАВИТЕ

Катар: 1. Махмуд Абунада - 13. Аюб Алуи, 2. Педро Мигел, 16. Буалем Хухи (К), 14. Хомам Ахмед, 5. Джасем Габер, 4. Иса Лайе - 23. Асим Мадибо - 8. Едмилсон Жуниор, 11. Акрам Афиф, 15. Юсуф Абдурисаг

Швейцария: 1. Грегор Кобел - 4. Нико Елведи, 5. Мануел Аканджи, 13. Рикардо Родригес - 6. Денис Закария, 8. Ремо Фройлер, 10. Гранит Джака (К), 20. Мишел Аебишер - 11. Дан Ндойе, 17. Рубен Варгас - 7. Бреел Емболо