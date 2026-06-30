Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Дежурният гол на Холанд класира Норвегия на осминафинал Скандинавците излизат срещу Бразилия на Мондиал 2026 Снимка: Reuters

Норвегия е на осминафинал на Мондиал 2026! Скандинавците продължават напред, след като победиха Кот д'Ивоар с 2:1 в Арлингтън (САЩ).

В герой за тима на Стале Солбакен очаквано се превърна суперзвездата Арлинг Холанд. На АТ&Т Стейдиъм, Антонио Нуса даде аванс на норвежците в 39', а резервата Амад Диало изравни със страхотен рейд. В 86' обаче дойде моментът на Холанд, който беше на точното място в точното време, за да вкара на празна врата след подаване на Патрик Берг.

Така Холанд се разписа в 13-и пореден двубой с националната фланелка, като има 25 гола в тази серия.

Снимка: Reuters

Нападателят на Манчестър Сити стана играчът, отбелязал най-бързо 60 попадения за страната си от 1973 г. насам Той се нуждаеше от 53 двубоя. Преди над пет десетилетия германската легенда го постига в 48 двубоя.

В осминафиналите съперник на Норвегия ще бъде Бразилия. Селекцията на Карло Анчелоти елиминира Япония с 2:1 вчера.

Кошмарът на "Селесао"

Любопитно: норвежците са единствените, които никога не са губили от бразилците. Двата тима са се сблъсквали 4 пъти, при два успеха за "викингите" и две равенства.

Последната им среща - контрола на 16 август 2006 г., завърши 1:1. Тогава Мортен Гамст Педерсен откри в 51', но Даниел Карвальо беше точен за "Селесао" десетина минути по-късно.

СЪСТАВИТЕ:

Кот д’Ивоар: 1. Яхия Фофана - 3. Гислен Конан, 7. Одилон Косуну, 17. Гела Дуе, 20. Емануел Агбаду - 8. Франк Кесие, 18. Ибрахим Сангаре, 26. Крист Инао Улай - 9. Анж-Йоан Бони, 11. Ян Диоманде, 19. Никола Пепе

Норвегия: 1. Йорян Ниланд, 3. Кристофер Айер, 5. Давид Мьолер Волфе, 16. Маркус Холмгрен Педерсен, 17. Торбьорн Хегем, 6. Патрик Берг, 8. Сандер Берге, 10. Мартин Йодегор, 7. Александър Сьорлот, 9. Арлинг Холанд, 20. Антонио Нуса

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