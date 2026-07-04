НА ЖИВО: Парагвай - Франция (0:0)

1' - Начало на мача.

Стартови състави:

Парагвай: 12. Орландо Хил – 2. Густаво Веласкес, 3. Омар Алдерете, 4. Хуан Касерес, 6. Жуниор Алонсо, 15. Густаво Гомес (К) – 8. Диего Гомес, 10. Мигел Алмирон, 14. Андрес Кубас, 23. Матиас Галарса - 19. Хулио Енсисо

Франция: 16. Майк Менян – 5. Жул Кунде, 4. Дайо Упамекано, 17. Уилям Салиба, 3. Люка Дин – 6. Ману Коне, 14. Адриен Рабио – 11. Майкъл Олисе, 7. Усман Дембеле, 12. Брадли Баркола – 10. Килиан Мбапе

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.