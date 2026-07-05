Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Франция пречупи палача на Германия на Мондиал 2026 Килиан Мбапе класира “петлите“ на четвъртфинал Снимка: Reuters

Франция се класира за четвъртфиналите на световното първенство, след като спечели с 1:0 срещу Парагвай във Филаделфия (САЩ).

"Петлите" доминираха срещу палача на Германия, а в герой се превърна капитанът Килиан Мбапе, който вкара от дузпа в 70'. Така той има вече 7 попадения, колкото и Лионел Меси на върха при реализаторите.

В следващата фаза тимът на Дидие Дешан ще се изправи срещу Мароко. Африканският шампион отстрани домакина Канада с класика по-рано днес.

Франция - Мароко ще бъде повторение на сблъсъка от полуфиналите в Катар преди 4 години. Тогава "сините" се наложиха с 2:0.

Провал за "гуараните"

След като стана единственият тим, елиминирал Германия с дузпи на мондиал, Парагвай заложи на още от дефанзивната и груба игра. Стратегията сработи преди почивката - "петлите" нямаха точен удар към вратата на Орландо Хил.

Франция владееше топката в над 80% от времето и завърши 6 пъти повече подавания. Двубоят обаче стана едва третият в елиминации на световно първенство от 1966 г. насам без точен изстрел през първото полувреме.

Снимка: Reuters

Тази вечер ключова се оказа появата в игра на Дезире Дуе на мястото на Брадли Баркола. Крилото падна след съприкосновения с Диего Гомес в наказателното поле и в 69' французите получиха дузпа след намеса на системата за видеоповторения (VAR).

Зад топката застана Мбапе и не сбърка - 1:0. Така от Мондиал 2018 насам той има 11 попадения в елиминациите, което е повече от... Бразилия (10), Англия (10), Португалия (9) и Испания (4).

В края на мача Мбапе можеше да отбележи отново, обаче бе спрян блестящо на два пъти от Хил.

Невероятно, но факт: въпреки грубата си игра, парагвайците завършиха срещата без картон. "Гуараните" не го бяха правили на мондиал от мача с Нигерия през 1998 г. насам.

СЪСТАВИТЕ

Парагвай: 12. Орландо Хил – 2. Густаво Веласкес, 3. Омар Алдерете, 4. Хуан Касерес, 6. Жуниор Алонсо, 15. Густаво Гомес (К) – 8. Диего Гомес, 10. Мигел Алмирон, 14. Андрес Кубас, 23. Матиас Галарса - 19. Хулио Енсисо

Франция: 16. Майк Менян – 5. Жул Кунде, 4. Дайо Упамекано, 17. Уилям Салиба, 3. Люка Дин – 6. Ману Коне, 14. Адриен Рабио – 11. Майкъл Олисе, 7. Усман Дембеле, 12. Брадли Баркола – 10. Килиан Мбапе

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.