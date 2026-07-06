Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Португалия - Испания (0:0) Следете с нас Иберийското дерби на осминафиналите!

8' - ПРОПУСК ЗА ИСПАНИЯ! В следващата опасна атака Дани Олмо изведе Микел Оярсабал сам срещу Диого Коща. Испанският нападател обаче не намери целта, пращайки топката встрани от левия стълб.

3' - Микел Оярсабал се възползва от отнета топка и стреля от дистанция, но Диого Коща беше на висота и предотврати опасността.

1' - Начало на мача!

Стартови състави:

Португалия:

1. Диого Коща

20. Жоао Кансело, 3. Рубен Диаш, 13. Ренато Вейга, 25. Нуно Мендеш

15. Жоао Невеш, 23. Витиня

18. Педро Нето, 8. Бруно Фернандеш, 11. Жоао Феликс

7. Кристиано Роналдо (К)

Испания:

23. Унай Симон

12. Педро Поро, 22. Пау Кубарси, 14. Аймерик Лапорт, 24. Марк Кукурея

20. Педри, 16. Родри (К)

19. Ламин Ямал, 10. Дани Олмо, 15. Алекс Баена

21. Микел Оярсабал

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