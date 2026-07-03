НА ЖИВО: Швейцария - Алжир 1:0
Следете мача от 1/16-финалите на световното първенство по футбол с нас
Започва един от последните 1/16-финали на световното първенство по футбол.
На стадиона във Ванкувър един срещу друг се изправят тимовете на Швейцария и Алжир.
Победителят ще бъде съперник на Колумбия или Гана, които играят утре, 4 юли в ранни зори.
Следете мача тук:
Първо полувреме
15' - Въпреки че алжирците са по-настъпателни, Швейцария изпуска още едно положение. Удар на Закария попадна в ръцете на Лука Зидан.
11' - ГОООООЛ! 1:0 за Швейцария след отлична атака, завършена от Емболо. Асистенцията на Манзамби бе отлична!
6' - Двата тима започват агресивно, като първите положения са пред вратата на Швейцария, но без особена опасност.
1' - Начало на мача
Състави
ШВЕЙЦАРИЯ: Кобел, Елведи, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Манзамби, Варгас, Емболо, Ндой
АЛЖИР: Зидан, Манди, Аит-Нури, Белгали, Бенсебаини, Зеруки, Ауар, Шайби, Маза, Бенталеб, Марез
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