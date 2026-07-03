Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Швейцария - Алжир 1:0 Следете мача от 1/16-финалите на световното първенство по футбол с нас

Започва един от последните 1/16-финали на световното първенство по футбол.

На стадиона във Ванкувър един срещу друг се изправят тимовете на Швейцария и Алжир.

Победителят ще бъде съперник на Колумбия или Гана, които играят утре, 4 юли в ранни зори.

Следете мача тук:

Първо полувреме

15' - Въпреки че алжирците са по-настъпателни, Швейцария изпуска още едно положение. Удар на Закария попадна в ръцете на Лука Зидан.

11' - ГОООООЛ! 1:0 за Швейцария след отлична атака, завършена от Емболо. Асистенцията на Манзамби бе отлична!

Снимка: Reuters

6' - Двата тима започват агресивно, като първите положения са пред вратата на Швейцария, но без особена опасност.

1' - Начало на мача

Състави

ШВЕЙЦАРИЯ: Кобел, Елведи, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Манзамби, Варгас, Емболо, Ндой

Снимка: Reuters

АЛЖИР: Зидан, Манди, Аит-Нури, Белгали, Бенсебаини, Зеруки, Ауар, Шайби, Маза, Бенталеб, Марез

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