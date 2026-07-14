Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Отпаднали от световното се оплакаха: Лекарят ни е гинеколог! Разбрах по-късно, разкри президентът на федерацията на Сенегал Снимка: Reuters

Сенегал не изпълни мечтата си да бъде голямата изненада на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Тимът отпадна драматично на 1/16-финалите от Белгия, а и в групата с Норвегия и Франция не впечатлиха.

Лъвовете от Теранга в момента търсят обяснение за катастрофалното си представяне, особено на фона на триумфа си в Лигата на африканските нации само месеци преди Мондиала.

Според президента на местната федерация Абдулайе Фол, една от причините е... лекарят. Оказва се, че той е гинеколог!

Разкритието

Фол заяви, че късно е разбрал, че докторът не притежава необходимата квалификация. Интересно е да се спомене, че д-р Абдерахмане Федиоре е част от тима от 10 години насам!

"Футболистите не са се чувствали сигурни и подкрепени от него. Той няма академичен профил за тази работа. Доктор Федиоре е гинеколог по образование. Открихме това нещо много късно", оправда се президента на федерацията и добави:

Снимка: Reuters

"Трябваше да намерим някой с по-добра експертиза, защото здравето е над всичко"

Истината

Изказването на Фол изненада обществеността в Сенегал.

От местната асоциация по спортна медицина веднага извършиха проверка и определиха твърденията като клевета.

В официално съобщения се казва, че д-р Федиоре има диплом за специализация по спортна медицина и спортна биология от медицинския факултет на университета „Шейх Анта Диоп“.

Преди да стане лекар на мъжкия национален отбор на Сенегал през 2017 г., той е бил завеждащ отделението по физиотерапия в болница „Фан“.

Снимка: Reuters

Доктор Федиоре бе с тима на Сенегал на три световни първенства и на пет турнира за Купата на африканските нации за тези години работа.

Вероятно той ще бъде вторият освободен от тима след селекционера Папе Буна Тиау.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.