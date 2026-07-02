Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация С дузпа преди дузпите: Белгия сломи Сенегал на Мондиал 2026 Африканците изпуснаха два гола аванс в 1/16-финала Снимка: Reuters

Белгия си осигури място на осминафинал на Мондиал 2026 след изключителна драма в Сиатъл! Тимът на Руди Гарсия губеше с 0:2 от Сенегал, но спечели с 3:2 след продължения.

Хабиб Диара и Исмаила Сар осигуриха солиден аванс на "лъвовете от Теранга" с попадения в 25' и 51'. Влезлият като резерва Ромелу Лукаку обаче върна надеждите на "червените дяволи" в 86', а Юри Тилеманс изравни 3 минути по-късно.

Продълженията не предложиха много. Когато изглеждаше, че спорът ще се реши с дузпи, Белгия получи такава в 120' след намеса на системата за видеоповторения (VAR). Зад топката застана Тилеманс, който не сбърка и се превърна в героя за своите.

Снимка: Reuters

В крайна сметка Белгия продължава напред. В осминафиналите предстои сблъсък с победителя от САЩ - Босна и Херцеговина, чиито двубой започва в 03:00 ч. българско време.

СЪСТАВИТЕ

Белгия: Тибо Куртоа, Артур Теате, Брандън Мехеле, Максим де Кайпер, Тимоти Кастан, Кевин де Бройне, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Леандро Тросар, Жереми Доку, Шарл Де Кетеларе

Сенегал: Мори Диау, Исмаил Якобс, Крепен Диата, Муса Ниакате, Идрига Гей, Пате Сис, Хабиб Диара, Папе Гей, Садио Мане, Илиман Ндиайе, Исмаила Сар

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.