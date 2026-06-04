Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Разглезен ас, скъпо „бебе“ и Дон Трофи: Бразилия мечтае за шеста звезда! След 24 години чакане

Бразилия е футбол и футболът е Бразилия. От Пеле, Гаринча и Зико до Роналдо, Неймар и Винисиус – „Селесао“ остава символ на магията с топката. Като петкратен световен шампион отборът винаги влиза сред фаворитите, но заедно с историята идва и огромният натиск от над 213 милиона фенове.

Настоящото поколение не изглежда толкова бляскаво, колкото великите състави от миналото. Въпросите около защитата, липсата на класически плеймейкър и зависимостта от индивидуалната класа остават. Но когато носиш жълто-синия екип, оправдания няма.

Пътят до Мондиала

В квалификациите за световното първенство 2026 Бразилия изигра 18 мача:

8 победи

4 равенства

6 загуби

24 отбелязани гола

17 допуснати гола

Тимът завърши пети в зона Южна Америка – резултат, който не отговаря на стандартите на страната. Особено болезнено беше поражението с 1:4 от Аржентина, след което Доривал Жуниор бе освободен.

На негово място дойде Карло Анчелоти. Италианецът бързо внесе ред и дисциплина. В първите си четири мача начело Бразилия допусна само един гол, а победите над Парагвай (1:0) и Чили (3:0), плюс равенството в Еквадор, показаха по-прагматично лице на отбора.

Дон Карло – човекът за големите трофеи

Ако има треньор, който знае как се печелят титли, това е Карло Анчелоти. Той е рекордьор с 5 трофея от Шампионската лига и единственият наставник, печелил титлите в петте най-силни европейски първенства.

След успехите с Милан, Челси, ПСЖ, Байерн и Реал Мадрид, сега пред него стои ново предизвикателство – да превърне Бразилия в шампион. Неговият почерк е ясен: организация, баланс и тактическа дисциплина.

Голямата звезда: Винисиус Жуниор

Успехът на Бразилия до голяма степен ще зависи от Винисиус Жуниор. Звездата на Реал Мадрид продължава да трупа голове и асистенции и е сред най-опасните крила в световния футбол.

Дори когато не прави силен мач, едно негово ускорение, дрибъл или удар могат да решат всичко. Мнозина извън Бразилия не са му симпатизанти, но именно това може да бъде допълнителна мотивация на най-голямата сцена.

Младият коз: Ендрик

Когато Реал Мадрид инвестира 60 милиона евро в 16-годишен талант, очакванията са огромни. Ендрик все още изгражда кариерата си, но престоят му под наем в Лион показа защо е считан за едно от най-големите обещания във футбола.

С голове, асистенции и впечатляващо чувство към играта, той може да се превърне в тайното оръжие на Бразилия от резервната скамейка.

Снимка: Reuters

Докъде може да стигне Бразилия?

За бразилците всичко различно от титла е провал. Реалността обаче е по-сложна. Испания, Франция, Англия, Аржентина и Португалия също изглеждат като сериозни претенденти.

В групата с Хаити, Шотландия и Мароко "златистите" са абсолютен фаворит. След това обаче може да срещне съперници като Япония, Сенегал или Нидерландия още преди четвъртфиналите.

Четвъртфиналът изглежда като минимум. Оттам нататък всичко ще зависи от формата на Вини, тактиката на Анчелоти и способността на отбора да издържи напрежението.

ФАКТФАЙЛ

* Бразилия е единственият национален отбор, участвал на всяко световно първенство от 1930 г. насам.

* Единствената страна, печелила световната титла на 4 континента: Европа (1958), Южна Америка (1962), Северна Америка (1970 и 1994) и Азия (2002).

* В първите десетилетия националният отбор играе в бели екипи. След трагичната загуба от Уругвай на „Маракана“ през 1950 г. се преминава към емблематичните жълто-сини цветове.

* Вероятен състав за Мондиал 2026 (4-3-3): Алисон – Уесли, Габриел, Маркиньос, Сандро – Каземиро, Данило, Сантос – Винисиус, Рафиня, Куня.

* Неймар е най-резултатният футболист в историята на Бразилия със 79 гола.