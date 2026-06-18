Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Пак обвиняват само него, но гърбът му е широк Сестрата на Кристиано Роналдо се нахвърли върху съотборниците му

Сестрата на Кристиано Роналдо - Катя Авейро, за пореден път влезе в ролята на пламенна негова защитничка. Тя използва социалните мрежи, за да изрази недвусмислената си гледна точка след португалския провал на старта на Мондиал 2026 - 1:1 срещу ДР Конго.

41-годишният Роналдо стартира като титуляр и последва Лионел Меси като вторият футболист с мачове на шест световни първенства. Представянето му обаче остана далеч от това на аржентинеца, който избухна с хеттрик срещу Алжир. Кристиано пропусна и двете възможности, които се откриха пред него срещу конгоанците.

Жестоки критики от феновете и медиите в страната отнесоха не само той, но и съотборниците му Бернардо Силва и Бруно Фернандеш. А халфът на Манчестър Юнайтед отнесе гнева и на Катя Авейро.

Тя хареса публикация в Instagram на бразилската страница Na Canela, която директно атакува представянето на Бруно. В поста той е наречен pipoqueiro – популярен термин в бразилския футболен жаргон. Той се отнася за футболист, който блести за клубния си отбор, но не и с националния екип.

Самата страница отбеляза реакцията на Авейро. "Отзвукът стигна далеч! След като разкритикувах Бруно Фернандеш и го нарекох pipoqueiro, публикацията стигна до семейството на Кристиано Роналдо. Сестрата на португалската звезда хареса поста."

Катя Авейро изрази и личното си възмущение от играта на португалския тим. "Пълно разочарование. Каква мъка. Сякаш е станало чудо и са забравили как да си подават топката, как да я печелят, как да правят контраатаки. Играта се водеше от центъра назад... Странно световно първенство."

Тя сподели, че е гледала мача от Рио Гранде до Сул и планира да пътува за САЩ следващата седмица.

Разбира се, Катя се обяви в защита на брат си. "Естествено, че ще обвинят само един... За щастие гърбът му е широк. Тези, които разбират от футбол, виждат очевидното. Нека идват следващите."

Следващият мач на Португалия от група K е във вторник (23 юни) срещу Узбекистан.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.