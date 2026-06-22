Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Салах поведе Египет към елиминациите "Фараоните" обърнаха Нова Зеландия за едно полувреме Снимка: Reuters

Историческа вечер за Египет! „Фараоните“ записаха първата си победа на световно първенство, след като обърнаха Нова Зеландия с 3:1 във Ванкувър и направиха сериозна крачка към елиминациите.

Началото обаче бе трудно за африканците. След корнер в 15' Майкъл Сърман се извиси над всички и с глава даде аванс на Нова Зеландия. Отборът от Океания продължи да натиска, а вратарят Шобейр се намеси решително на няколко пъти, за да запази минималното изоставане на Египет.

След почивката египтяните наложиха пълно надмощие и обсадиха вратата на съперника. Усилията им бяха възнаградени в средата на втората част, когато Мостафа Зико изравни с глава след отлично центриране.

Само няколко минути по-късно дойде моментът на звездата Мохамед Салах. След бърза контраатака капитанът на Египет получи подаване в наказателното поле и с прецизен удар в долния ляв ъгъл направи пълния обрат - 2:1.

Снимка: Reuters

Нова Зеландия не успя да отговори, а Египет продължи да атакува. Влезлият като резерва Трезеге се нуждаеше от едва четири минути на терена, за да сложи точка на спора. След корнер на Салах той засече с глава за крайното 3:1.

Салах и Зико бяха героите на вечерта, като и двамата завършиха с гол и асистенция. Благодарение на успеха Египет излезе начело в групата и е все по-близо до място в елиминационната фаза на турнира.

СЪСТАВИТЕ

НОВА ЗЕЛАНДИЯ: 1. Макс Крокомб, 2. Тим Пейн, 16. Фин Сърман, 5. Майкъл Боксал, 13. Либерато Какаче, 6. Джо Бел, 8. Марко Стаменич, 20. Калъм Маккоуът, 10. Сарприйт Синг, 11. Илайджа Джъст, 9. Крис Ууд.

ЕГИПЕТ: 23. Мостафа Ахмед Шобеир, 3. Мохамед Хани, 2. Ясер Ибрахим, 14. Хамди Фати, 13. Ахмед Абу Ел Фоту, 19. Марван Атия, 17. Мохамед Лашеен, 11. Мостафа Зико, 10. Мохамед Салах, 8. Емам Ашур, 22. Омар Мармуш.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.