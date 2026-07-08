Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Швейцария е последният четвъртфиналист на Мондиал 2026! "Кръстоносците" ще се изправят срещу Аржентина Снимка: Reuters

Швейцария е сред последните 8 на Световното първенство! "Кръстоносците" елиминираха Колумбия след драматично 0:0 и дузпи.

За първи път от 72 години насам Швейцария се класира за четвъртфиналите на световно първенство - постижение, което за последно бе постигнато през 1954 година, когато страната беше домакин на Мондиала.

Снимка: Reuters

Какво се случи?

Швейцария започна с повече контрол върху топката, но трудно намираше пространства срещу добре организираната защита на Колумбия.

Първата опасност дойде в 22-ата минута, когато Грегор Кобел спаси удар на Густаво Пуерта. Малко по-късно Камило Варгас отговори с намеса срещу Фабиан Ридер, а след това улови и изстрел на Дан Ндой.

След почивката швейцарците бяха близо до гол, но резервата Джибрил Соу стреля неточно от отлична позиция. Последва неточен пряк свободен удар на Фабиан Ридер, а в другия край Луис Диас тества Кобел, който се намеси уверено.

Снимка: Reuters

След това до края на редовното време повече опасности нямаше и мачът се пренесе в продължения.

9 минути след рестарта на играта дойде и най-опасното положение в мача! Йон Лукуми разтърси напречната греда след удар с глава и Колумбия може да съжалява, че не спечели мача в продълженията.

15 минути по-късно Колумбия пропиля нова възможност. Хамингтон Кампас останал очи в очи с Кобел, след фрапантна грешка на защитата на швейцарците, не успя да улучи вратата.

При дузпите Колумбия направи два пропуска, докато Швейцария само един.

Снимка: Reuters

Четвъртфиналните двойки

На четвъртфиналите "кръстоносците" ги очакват още по-сложна задача - световния шампион Аржентина. А останалите двойки са следните:

Франция - Мароко

Испания - Белгия

Норвегия - Англия

Аржентина - Швейцария

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.