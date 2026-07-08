Швейцария е последният четвъртфиналист на Мондиал 2026!
"Кръстоносците" ще се изправят срещу Аржентина
Швейцария е сред последните 8 на Световното първенство! "Кръстоносците" елиминираха Колумбия след драматично 0:0 и дузпи.
За първи път от 72 години насам Швейцария се класира за четвъртфиналите на световно първенство - постижение, което за последно бе постигнато през 1954 година, когато страната беше домакин на Мондиала.
Какво се случи?
Швейцария започна с повече контрол върху топката, но трудно намираше пространства срещу добре организираната защита на Колумбия.
Първата опасност дойде в 22-ата минута, когато Грегор Кобел спаси удар на Густаво Пуерта. Малко по-късно Камило Варгас отговори с намеса срещу Фабиан Ридер, а след това улови и изстрел на Дан Ндой.
След почивката швейцарците бяха близо до гол, но резервата Джибрил Соу стреля неточно от отлична позиция. Последва неточен пряк свободен удар на Фабиан Ридер, а в другия край Луис Диас тества Кобел, който се намеси уверено.
След това до края на редовното време повече опасности нямаше и мачът се пренесе в продължения.
9 минути след рестарта на играта дойде и най-опасното положение в мача! Йон Лукуми разтърси напречната греда след удар с глава и Колумбия може да съжалява, че не спечели мача в продълженията.
15 минути по-късно Колумбия пропиля нова възможност. Хамингтон Кампас останал очи в очи с Кобел, след фрапантна грешка на защитата на швейцарците, не успя да улучи вратата.
При дузпите Колумбия направи два пропуска, докато Швейцария само един.
Четвъртфиналните двойки
На четвъртфиналите "кръстоносците" ги очакват още по-сложна задача - световния шампион Аржентина. А останалите двойки са следните:
Франция - Мароко
Испания - Белгия
Норвегия - Англия
Аржентина - Швейцария
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