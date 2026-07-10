Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Как Франция мина през Мароко на Мондиала (ВИДЕО) "Петлите" са на полуфинал на световното

Франция си осигури място на полуфинал за 8-ми път в 17-ото си участие на световно първенство.

Килиан Мбапе и Осман Дембеле бяха точни срещу Мароко, като Мбапе продължава битката за голмайсторския приз с Лионел Меси. И двамата вече имат по осем гола.

В рамките на 60 минути отборът на Дидие Дешан на 2 пъти срещна затруднения да открие резултата срещу Мароко. Килиан Мбапе пропусна от дузпа в 28-ата минута, а вратарят на Атласките лъвове Ясин Буну на няколко пъти се отличи с ключови намеси.

След час игра под прожекторите отново беше капитанът на петлите, който се разписа с техничен изстрел в далечния ъгъл.

Само шест минути по-късно Усман Дембеле удвои преднината след самостоятелна акции и така Франция си подсигури билетите за полуфинала.

Снимка: Reuters

С попадението на Мбапе битката за голмайсторския приз става още по-завързана. Лионел Меси и Килиан Мбапе са лидери с по осем попадения. В общата бройка аржентинецът води с една попадение - 21 срещу 20.

Ерлинг Холанд има само четири мача на световни футболни финали, но се е разписал във всеки от тях и има 7. Капитанът на Англия Хари Кейн е бил точен на 6 пъти на Мондиал 2026-а.

Днес Франция ще разбере своя съперник измежду Испания и Белгия.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.