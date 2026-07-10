Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След смяната: Килиан Мбапе разкри какво е състоянието му Звездата на Франция класира тима на полуфинал на световното първенство по футбол Снимка: Reuters

Франция е първият полуфиналист на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

"Петлите" прегазиха Мароко с 2:0, но не и без да дадат свидна жертва.

Звездата Килиан Мбапе, който първо пропусна дузпа, а след това вкара един от головете, бе принудително заменен в 77-ата минута, а на негово място влезе Жан-Филип Матета.

Контузия

Френският нападател е лидер на тима, който се е устремил към трета световна титла. Той има 8 гола в 6 мача.

Снимка: Reuters

Дискомфорта, който изпита обаче доста притесни феновете. Мбапе говори за това след мача:

„Имам лека контузия на глезена, но съм добре. Матета беше в по-добра форма да играе оставащите минути от мача и беше по-добре подготвен в този момент. Това е всичко, което се случи“, бе искрен френският капитан.

Съперник

За осми път в историята си Франция е на полуфинал на световно първенство по футбол.

Снимка: Reuters

Тимът очаква в следващия мач победителя от двойката Испания - Белгия.

"Петлите" запазват ролята си на фаворит за трофея от САЩ, Канада и Мексико, като в групите постигнаха 3 победи, а в елиминациите до тук отстраниха Швеция, Парагвай и Мароко.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.