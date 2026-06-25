Вижте още веднъж: Мексико без милост и срещу Чехия (ВИДЕО)
За първи път в историята - тимът продължава без грешка в групата
Мексико показа всичко друго, но не и домакинско гостоприемство към отбора на Чехия на световното първенство по футбол.
Въпреки че тимът-домакин бе сред сигурните участници в елиминациите след две победи в актива си, мексиканците постигнаха и трета - с 3:0 срещу европейския тим, който имаше шансове за участие в елиминациите преди срещата.
В другия мач Южна Африка победи Южна Корея с 1:0 и със сигурност ще участва в следващата фаза на световното, която започва още в неделя, 28 юни.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.