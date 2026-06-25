Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Мексико без милост и срещу Чехия (ВИДЕО) За първи път в историята - тимът продължава без грешка в групата

Мексико показа всичко друго, но не и домакинско гостоприемство към отбора на Чехия на световното първенство по футбол.

Въпреки че тимът-домакин бе сред сигурните участници в елиминациите след две победи в актива си, мексиканците постигнаха и трета - с 3:0 срещу европейския тим, който имаше шансове за участие в елиминациите преди срещата.

В другия мач Южна Африка победи Южна Корея с 1:0 и със сигурност ще участва в следващата фаза на световното, която започва още в неделя, 28 юни.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.