Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Пълната доминация на Испания срещу Австрия (ВИДЕО) Класически резултат на световното първенство по футбол

Европейският шампион Испания даде заявка за световен триумф.

Съставът на Луис де ла Фуенте разби Австрия с 3:0 и се класира за осминафиналите на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

Два гола за успеха вкара Микел Оярсабал, а едно попадение добави Педро Поро.

Снимка: Reuters

Така испанците развалиха прокобата и спечелиха първи елиминационен мач на световно първенство, откакто станаха шампиони през 2010 г.

На осминафинал тимът ще срещне Португалия.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.