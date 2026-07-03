Вижте още веднъж: Пълната доминация на Испания срещу Австрия (ВИДЕО)
Класически резултат на световното първенство по футбол
Европейският шампион Испания даде заявка за световен триумф.
Съставът на Луис де ла Фуенте разби Австрия с 3:0 и се класира за осминафиналите на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.
Два гола за успеха вкара Микел Оярсабал, а едно попадение добави Педро Поро.
Така испанците развалиха прокобата и спечелиха първи елиминационен мач на световно първенство, откакто станаха шампиони през 2010 г.
На осминафинал тимът ще срещне Португалия.
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