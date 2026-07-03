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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Вижте още веднъж: Пълната доминация на Испания срещу Австрия (ВИДЕО)

Класически резултат на световното първенство по футбол

Европейският шампион Испания даде заявка за световен триумф.

Съставът на Луис де ла Фуенте разби Австрия с 3:0 и се класира за осминафиналите на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

Два гола за успеха вкара Микел Оярсабал, а едно попадение добави Педро Поро.

Снимка: Reuters

Така испанците развалиха прокобата и спечелиха първи елиминационен мач на световно първенство, откакто станаха шампиони през 2010 г.

На осминафинал тимът ще срещне Португалия.

Пенелопе Крус и Хавиер Бардем обраха овациите на Световното, Испания е на осминафиналите!

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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