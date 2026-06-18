Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация За край на първия кръг: Колумбия победи Узбекистан на световното По-късно днес започват мачовете от втория кръг на груповата фаза на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико Снимка: Reuters

Историческа вечер за Узбекистан и очакван развой на мача за Колумбия на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Двата тима се изправиха един срещу друг в последна среща от първия кръг на груповата фаза на Мондиала, като това бе дебют на такъв форум за азиатската страна.

Четвъртфиналистите от Бразилия 2014 обаче показаха повече опит и класа и надделяха с 3:1.

Колумбия поведе

Южноамериканците, като по-опитен тим на такива първенства, бяха и по-активни на терена още от първите минути.

Това се видя и в резултата.

Снимка: Reuters

В 41-ата минута Луис Диас даде страхотен пас и защитникът Даниел Муньос не сбърка.

Гол номер 1

Попадението като че ли "приспа" колумбийците. От това се възползваха дебютантите.

В 60-ата минута Абосбек Файзулаев вкара първия гол за Узбекистан на световно първенство след неразбирателство в защитата на Колумбия.

Снимка: Reuters

Това даде импулс на по-опитния в такива форуми отбор и южноамериканците отново наложиха тежък натиск, който даде резултат.

Звездата на тима Луис Диас се оказа най-съобразителен и отново върна предимството на Колумбия - 2:1.

Буквално в последните секунди на срещата, когато и двата тима очакваха последния съдийски сигнал, Леандро Кампас завърши атаката на Колумбия и оформи крайното 3:1 с глава.

Узбекистанците пък удариха в греда в последвалата атака, но не успяха да намалят изоставането си.

Групата

Така Колумбия поведе в своята четворка.

На второ място с по една точка са Конго и един от фаворитите Португалия. Кристиано Роналдо и компания завършиха 1:1 с африканската страна вчера, 17 юни.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.