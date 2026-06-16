Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Напук на протокола: Ето кой ще връчи световната титла ФИФА е готова отново да наруши собствените си традиции

В пълно противоречие с протокола на ФИФА - президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи лично купата на капитана на победителя от световното първенство по футбол. На церемонията ще бъдат поканени и официални лица от другите домакини - Канада и Мексико, но те ще имат периферна роля.

Тръмп вече предизвика недоумение на световното клубно първенство, където остана до капитана на Челси Рийс Джеймс. Особено объркан изглеждаше Коул Палмър.

Първоначално президентът на ФИФА Джани Инфантино опита да отведе президента на САЩ, но това се оказа невъзможна задача.

Протоколът изисква трофеят да остане на пиедестал, откъдето са бъде поет от капитана на отбора победител. Твърди се, от световната централа са оставили на Тръмп сам да прецени дали и този път да остане в кадър по време на празненствата на подиума или да се върне при останалите официални лица. Но едва ли има съмнение какво ще избере президентът.

80-годишният Тръмп пропусна първия мач на САЩ на мондиала - 4:1 над Парагвай, заради други ангажименти в графика си. Той обаче гарантирано ще присъства на финала на стадион МетЛайф на 19 юли.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.