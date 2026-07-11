Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Жена ги раздели, Белгия ги обедини - баджанаците Де Бройне и Куртоа Двамата водиха тима до четвъртфиналите на световното първенство по футбол Снимка: Reuters

Футболният терен е мястото, на което се раждат вдъхновяващите истории. Съблекалнята е мястото, от което извират интригите.

В разгара на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико Белгия достигна до четвъртфинал след колеблив старт и отпадна от Испания след загуба с 1:2 и гол в последните минути на редовното време.

Белгия винаги е бил отбор, който не трябва да бъде подценяван! Бронзови медалисти от Русия 2018, и "червените дяволи" са минали не през един и два световни колоса, но очевидно и през най-големия скандал в историята си. Този между двамата капитани Кевин де Бройне и Тибо Куртоа.

Вчера, 10 юли, те застанаха рамо до рамо, за да бранят честта на страната си и очевидно са заровили томахавката, която размахаха преди почти 15 години заради красивата Каролине.

Изневярата

През 2012 г. бившата приятелка на Кевин де Бройне - Каролине Лийнен, му изневерила със съотборника му в националния отбор на Белгия Тибо Куртоа.

По онова време и двамата са собственост на Челси, но никога не са носили екипа на "сините" от Лондон. Кевин е под наем в германския Вердер, а Куртоа защитава цветовете на Атлетико Мадрид.

Според белгийското списание Story, докато германският тим е бил на лагер в Турция, Лийнен се е поглезила с пътуване до испанската столица... Няколко седмици по-късно Де Бройне разбира за аферата и прекратява връзката с неверницата, която се завръща в Белгия.

Кевин е съсипан, но все пак прощава на Куртоа.

"Не казах нищо с месеци, защото родителите на Кевин казаха, че ще заведат дело, ако проговоря. През лятото на 2012 г. той ми каза, че има връзка с моя приятелка и аз му дадох избор - или тя, или аз.

Снимка: Getty Images

Бях готова да му дам втори шанс, но връзката ни никога нямаше да е същата. След това отидох в Мадрид и Кевин каза, че това пътуване е добра идея. Но тогава се случи нещо, което не трябваше да се случва. Тази вечер Тибо ми предложи това, което не ми е предлагано за три години връзка. Можехме да говорим за всичко и дори ми сготви вкусна вечеря. Кевин никога не е правил за мен", разказва години по-късно Каролине.

В крайна сметка двамата футболисти уж се сдобряват, но никога не се връщат към „приятелите, които бяхме“.

Искри на терена

През 2023 г. Де Бройне получи малко удовлетворение. Като част от Манчестър Сити той отбеляза гол във вратата на сънародника си с екипа на Реал Мадрид в полуфинала на Шампионската лига

През същата година напрежението между двамата се покачи заради капитанската лента на Белгия, а вратарят дори напусна лагера на тима.

Снимка: Reuters

На световното през 2022 г., когато Белгия отпадна в груповата фаза, се говореше, че двамата дори да стигнали до физически сблъсък на тренировка.

Семействата

Всъщност Каролине никога не е присъствала трайно в живота на Куртоа. След скандала той започва връзка с Марта, която му ражда син и дъщеря. Преди година пък се ожени за израелския модел Мишел.

Де Бройне също поема по друг семеен път. Веднага след скандалната раздяла с Каролине той започва сериозна връзка с друга красавица - Мишел.

Днес те са семейство и имат три деца.

Що се отнася до Каролине, и тя е семейна и вече е майка на две деца.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.