Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След вратарски подарък: Испания повали Белгия Резервата Микел Мерино донесе 2:1 в последните минути

След кошмарна вратарска грешка - Испания победи Белгия с 2:1 и ще се изправи срещу Франция в полуфиналите на световното първенство по футбол.

Ключова се оказа 88-ата минута, когато в центъра на събитията се оказаха две резерви. Белгийският вратар Сене Ламенс, заменил контузилия се Тибо Куртоа, не успя да улови топката след удар на Пау Кубарси. А за появилия се от испанската пейката Микел Мерино остана само да отбележи за 2:1

Преди това Фабиан Руис откри за Испания, а Шарле Де Кетеларе изравни за Белгия.

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте направи само една промяна сред титулярите си спрямо успеха с 1:0 над Португалия - Фабиан вместо Педри в халфовата линия. Колегата му от Белгия Руди Гарсия пък върна в състава Кевин Де Бройне за сметка на тежко контузения Амаду Онана. А отдясно Жереми Доку беше предпочетен пред Доди Лукебакио.

В 72-ата минута Тибо Куртоа напусна принудително терена заради контузия в левия крак. А на вратата застана 24-годишният Сене Ламенс.

И точно когато изглеждаше, че мачът отива в продължения, стражът на Манчестър Юнайтед подари победата на европейския шампион. Любопитното е, че Ламенс беше избран за трансфер на сезона във Висшата лига.

Микел Мерино пък се разписва в последните минути на втори пореден мач от елиминациите. По-рано през седмицата негово попадение беше достатъчно за Испания да победи Португалия на осминафиналите с 1:0.

Испания - Белгия 2:1

1:0 Фабиан Руис 30, 1:1 Шарл де Кетеларе 41, 2:1 Микел Мерино 88

"СоФай Стейдиъм", Лос Анджелис: 70 000 зрители

главен съдия: Майкъл Оливър (Англия)

жълти картони: Пау Кубарси, Аймерик Лапорт (Испания), Кевин де Бройне, Аксел Вицел (Белгия)

Състави

Испания: Унай Симон, Педро Поро, Пау Кубарси, Аймерик Лапорт, Марк Кукурея, Родри, Фабиан Руис (55-Педри), Дани Олмо (86-Микел Мерино), Ламин Ямал, Алекс Баена (55-Феран Торес), Микел Оярсабал (79-Нико Уилямс)

Белгия: Тибо Куртоа (71-Сене Ламенс), Брандън Мехеле, Максим де Куйпер (61-Хоакин Сейс), Тимъти Кастан, Нейтън Нгой, Кевин де Бройне (86-Алексис Салемакерс), Ханс Ванакен (60-Ромелу Лукаку), Николас Раскан, Леандро Тросар (60-Аксел Вицел), Шарл де Кетеларе, Жереми Доку

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