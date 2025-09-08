Световният №2 в ранглистата при юношите и вицешампион от US Open – Александър Василев, се прибра у дома след големия български финал в Ню Йорк. 18-годишната звезда на българския тенис призна, че все още неговият братовчед Григор Димитров не го поздравил за достигането до финала.

"Не съм получил съобщение от него"

„Не съм получил съобщение от него. Поздрави Иван за успеха му. Пожелавам му да се възстанови възможно най-бързо“, каза на Летище "Васил Левски" Алекс.

Пример за малките деца

„Изключително горд съм да давам пример на малките деца, да се наслаждават не само на тениса, но и на спорта като цяло. Аз и Иван даваме добро начало, дано и други тепърва дойдат да се развиват. Както Григор, така и други наши тенисисти, гледахме към тях като звезди. Надяваме се да направим същото“, отговори Василев на въпроса дали се чувства като пример за малките деца.

„Ще дадат увереност до една степен. Дава стимул, но мъжкият тенис е различна почва. Тепърва ще правя стъпки“, каза още младата тенис звезда.

Купа "Дейвис"

„Мислил съм да тренирам и на други места, и с други треньори, но засега ще остана със сегашните. Нищо не се променя за момента. Изключително доволен съм от психическата и физическата си форма“, коментира Алекс предстоящото си дебютно участие за Купа „Дейвис“.

„Това е решение на капитана, първо да се възстановя от часовата разлика в Щатите, да видим как ще е тялото след няколко дни. Да, ще е дебют за "Дейвис Къп", наистина много се радвам, че ще играя и участвам за българския отбор. Това е нашият спорт, трябва да си доста бързо адаптивен“, допълни той.

Алкарас срещу Синер

„Алкарас беше доста солиден, игра много добре. Размениха си два Шлема със Синер. Това е битката на двамата титани. И от други хора съм чувал, че са на различно ниво. Обичам всички настилки. Алкарас, например, играе на всяка много добре“, сподели мнението си за финала на мъжкия US Open.

