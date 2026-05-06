Бившата отново съди Борис Бекер

Делото е свързано със сина им Амадеус

Бившата съпруга на Борис Бекер - Лили, отново го съди. Делото е съсредоточено върху финансовите задължения на тенис легендата към сина им Амадеус.

Спорът е заради съдебно решение, издадено в Лондон след раздялата им през 2018 г. То определи месечна издръжка в размер на 8000 паунда.

Бекер е покривал определени разходи за обучението на Амадеус в британската столица. Остава обаче въпросът дали тези плащания са извършвани последователно във времето. Според адвокатите на Лили, това са вноски, които нямат общо с основното задължение, по което вече се е натрупал значителен дълг.

Съдебната битка ще се води в Италия, където Бекер живее с новата си любима Лилиан. От правния екип на бившата твърдят, че плащанията са спрели през 2022 г., когато трикратният шампион на "Уимбълдън" получи присъда за престъпления, свързани с несъстоятелност.

Бекер и Лили се запознаха през 2005 г., поеха по различни пътища две години по-късно, преди да се съберат през 2009-а и да вдигнат сватба в Санкт Мориц. Разводът им дойде през 2018 г. Амадеус се роди през 2010 г.

3 любими, 5 деца

Великият тенисист - носител на 6 трофея от Големия шлем, се венча за Лилиан Монтейро през 2024 г. в Портофино. Италианското градче е известно като любимо за холивудските легенди Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън.

Лилиан дари Бекер с дъщеричка на име Зое на 21 ноември миналата година - ден преди 58-ия му рожден ден. Освен нея и Амадеус, легендарният тенисист има още 3 деца: синове от първата си съпруга Барбара - Ноа Гейбриъл (31) и Елиас (26), както и извънбрачна дъщеря Ана (25) от Анжела Ермакова.

