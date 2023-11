Близо, но и далеч: Григор се даде лесно на Ноле (СНИМКИ И ВИДЕО)

Григор Димитров опита, но отново не успя срещу Новак Джокович във финала на турнира от серията "Мастърс" в Париж.

Българският тенисист отстъпи с 4:6, 3:6, без да окаже реална съпротива на рекордьора по титли от "Големия шлем".

Във втория си финал на "Мастърс" турнир в кариерата, Гришо действаше пренавито и с прекомерен респект към своя съперник. Той не успя да намери емоцията и ударите от предишните си мачове в зала "Берси".

