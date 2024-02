"Дай парите или отиваш в затвора!"

Американският журналист Тъкър Карлсън интервюира Владимир Путин в Русия, като в същото време той успя да се разходи из магазините и да покаже цените в сравнение със САЩ.

Това видео предизвика голяма буря в обществото отвъд Океана, но в крайна сметка стана ясно, че "заплатите в Русия са много по-ниски и че по-ниските цени не значат нищо".

По темата се включи и бившата първа ракета на САЩ 41-годишният Анди Родик. Той разказва в поредица от туитове за единственото си пътуване до Русия през 2006 г. за мач от турнира за Купа "Дейвис".

I got robbed by a police officer on the street in Russia in 2006 when we were there for Davis Cup. True story. Came up and said how much cash do you have? I said $300… he simply said give it to me or go to jail. I paid it and he went on his way. No emotion. Transactional. Let’s…