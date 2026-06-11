Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Детска тенис планета: 300 деца гледат Григор Димитров - Стефанос Циципас в София! Мачът от Postbank Tennis Gala може да гледате пряко по bTV и на платформата VOYO.BG на 12 юни Снимка: Евгений Милов, bTV

Само ден остава до едно от най-атрактивните спортни събития у нас - Postbank Tennis Gala, в която сили на корта в София ще премерят Григор Димитров и Стефанос Циципас.

Мачът е с демонстративен характер и, освен че ще зарадва феновете на този спорт у нас, ще подпомогне благотворителните каузи, с които се е захванала фондацията на родния тенисист.

Цялото зрелище ще може да гледате пряко по bTV от 20:00 ч. на 12 юни, а час по-рано започва и коментарното ни студио, което заедно с мача може да гледате пряко и на онлайн платформата VOYO.BG.

В деня на мача там ще откриете и цялото интервю, което даде любимият български тенисист пред екипа ни преди дни!

Децата

Тенисът на най-високо ниво очаквано е във фокуса на вечерта, но не само!

Снимка: Reuters

В залата, освен хилядите фенове на Димитров и Циципас, ще видим и бъдещето - 300 деца, които получиха тази възможност заради добрите си резултати в училище.

Инициативата е на Postbank и на РУО – София-град. Те се стремят да насърчават успеха, мотивацията и стремежа към развитие на най-талантливите ученици в София — новото поколение, което ще бъде двигател на бъдещото развитие на обществото и икономиката.

Посещението е награда за техните усилия.

Двама от най-добрите

Григор Димитров за втори път ще зарадва родната публика с такова шоу. Преди две години у нас за мач от този вид пристигна носителят на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович, а забавлението за публиката и зрителите бе на най-високо ниво.

"Започнахме разговора на шега. Казах му: "Защо да не направим нещо интересно? Може би в България, може би в Гърция..." Стъпка по стъпка идеята се разви и стигнахме до това събитие", разказа 35-годишният хасковлия пред bTV.

Циципас и Димитров имат 8 мача на професионално ниво помежду си, като победите на българина са две.

Гръцкият тенисист е играл два пъти у нас - на турнира в София. Той пристигна през 2017 и 2019 г.

Сега ще го видим в пълния му блясък и готов за най-добрата кауза - да помогне на малчуганите и да ги вдъхнови за нови подвизи!

Мача от Postbank Tennis Gala може да гледате пряко по bTV (20:00ч.) и на платформата VOYO.BG (19:00 ч.) на 12 юни.