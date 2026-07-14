Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Григор Димитров се измъчи, но отново е на победния път Най-добрият ни тенисист продължава на осминафинал в Бостад (Швеция) Снимка: Getty Images

Григор Димитров се завърна на победния път! Най-добрият български тенисист продължава към осминафиналитв на турнира от сериите АТР 250 в Бостад (Швеция), след като записа измъчен успех с 2:1 сета (7:6/5/, 1:6, 6:4) над Далибор Свърчина (Чехия).

Двубоят беше изпълнен с обрати, като Гришо, участващ с "уайлд кард", първи осъществи такъв - от 3:5 в откриващия сет. Той обаче беше надигран от съперника си във втората част и взе само гейм.

В третия сет Свърчина пропиля аванс от 3:1, а Димитров показа класа и опит, за да сложи точка на спора след 2 часа и 24 минути на корта.

Отново към победите

В следващия кръг българинът ще се изправи срещу петия поставен Нуно Боржеш (Португалия) или Мойс Куаме. 17-годишният французин се представи силно на "Ролан Гарос" по-рано през годината, отстранявайки Марин Чилич (Хърватия) и специалиста на клей Адолфо Даниел Вайехо (Парагвай).

С успеха си днес Григор спечели 25 точки за ранглистата на АТР, в която заема 146-ото място, както и 10 750 евро от наградния фонд на надпреварата.

До момента Димитров има 3 участия на турнира в Бостад, като при последните две от тях - през 2012 и 2013 г., стигна до полуфиналите, където бе спрян съответно от испанците Давид Ферер и Фернандо Вердаско.