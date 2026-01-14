bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Драма с Джокович преди Australian Open

Сръбският тенисист притесни феновете

Драма с Джокович преди Australian Open

Новак Джокович притесни феновете преди Australian Open! Сръбският тенисист прекрати последната си тренировка в Мелбърн след само 12 минути на корта. Причината: болки във врата.

Първите притеснения относно физическото му състояние дойдоха след неговото оттегляне от турнира в Аделаида, който започна в понеделник (12 януари).

Въпреки това той отрече да има проблем и проведе открита тренировка на любимия си корт Род Лейвър Арена вчера пред стотици почитатели.

Снимка: Getty Images

Напрегнати дни

Заниманието с Иржи Лехечка (Чехия) мина като по план, но според испанския журналист Диего Рубио езикът на тялото на Джокович е индикирал друго. Ноле показвал признаци на преумора и правел необичайно продължителни паузи между разиграванията.

Така стигаме до тренировката тази сутрин, в която отстъпи с 5:7 на Даниил Медведев (Русия) при доста ниско темпо и с предпазлива игра от сърбина.

Снимка: Getty Images

Легендата - 10-кратен шампион на Australian Open, явно не е на 100%. Все пак засега няма индикации, че може да се откаже от участие. Двубоите от основната схема обаче започват още в неделя (18 януари).

Джокович се намира в серия от 4 победи на ниво АТР. Той се справи последователно с Алехандро Табило (Чили), Нуно Боржеш (Португалия), Яник Ханфман (Германия) и Лоренцо Музети (Италия), за да вдигне трофея от надпреварата в Атина (Гърция) на 8 ноември миналата година.

