Джокович на ръба на сълзите: Аз съм виновен (ВИДЕО)

Новак Джокович пое отговорност за загубата на Сърбия от Италия на полуфинала на Купа „Дейвис“. Световният №1 имаше три поредни мачбола срещу Яник Синер, но не успя да се възползва.

"Разочарованието е огромно. Поемам отговорност, защото имах три мачбола и бях толкова близо до победата. Когато губиш, защитавайки цветовете на родината си, горчивината е още по-голяма", каза разстроеният Новак.

Победата на Миомир Кецманович над Лоренцо Музети донесе стартовото предимство на комшиите - 6:7(7), 6:2, 6:1. След това Джокович загуби от Яник Синер - 2:6, 6:2, 5:7, а след това Джокович/Кецманович в решителния мач бяха надиграни от Синер/Сонего - 6:3, 6:4.

