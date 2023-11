Привикаха Джокович на допинг контрол: Това не ми се е случвало от повече от 20 години!

Световният №1 Новак Джокович днес ще извезе Сърбия на полуфинал за Купа "Дейвис" срещу Италия.

В първия си мач в Малага Ноле се справи без особени проблеми с британеца Камерън Нори.

След срещата сърбинът каза на пресконференцията, че е имал неприятно преживяване.

"Все още не съм минал пълен допинг контрол, трябва да дам кръв. Скарах се с хората от антидопинговата агенция. Не можех да повярвам, че са взели такова решение.

