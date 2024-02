Фен поиска гола снимка на Сабаленка, получи среден пръст!

Втората ракета в женския тенис Арина Сабаленка разговаря на живо с фенове в Instagram. Тя бе открита за всякакви въпроси, докато един от привържениците не реши да злоупотреби с това и да поиска гола снимка.

Беларускинята, която в началото на годината спечели първия за годината турнир от Големия шлем - Ausstralian Open, реши да отговори подобаващо и да го засрами.

"Това достатъчно ли е?", попита Сабаленка и пусна снимка с вдигнат среден пръст.

