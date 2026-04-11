Гръцката Ким Кардашиан издирва Ноле Джокович! Вижте какво иска от него! (ВИДЕО)

Спомена жената и децата му

Гръцката секс бомба, певица и инфлуенсърка Александра Прехер издирва Новак Джокович. 

В кратко видео в социалните мрежи тя се обърна към носителя на 24 титли от Големия шлем още през септември и след огромния отзвук в западната ни съседка, сега реши да внесе няколко разяснения. 

Както знаете, Джокович се премести от Сърбия в Гърция през лятото, за да може да развива свой тенис център. Той има подкрепата на властта в Атина, докато позицията му за протестите срещу управлението в родината му, вся раздор в отношенията с президента Александър Вучич.

Новак Джокович: Сърбия е на ръба на гражданска война!

"Къде си Ноле?"

През септември Александра се включи пред своите близо 300 000 последователи, за да заяви: 

"Не съм сръбкиня, но... Ноле, чух, че си се преместил в Атина, в Глифада. И все още те търся, за да изпеем заедно "Ти мое злато". Къде си, Ноле? Къде си? Търся те! Търся те!", заяви гъркинята. 

Тенис звездата така и не отговори на поканата да изпеят познатата мелодия на Милица Тодович и MC Янко. 

Уточнението

Няколко месеца по-късно Александра отново използва социалните мрежи. Тя се възхити на обществения отзвук от първото ѝ видео.

"Както знаете, аз не съм сръбкиня, но пея на сръбски. Казах, че търся Ноле, за да пеем заедно! Не го търся за друго. Той си има жена и деца. Благодаря и довиждане", обясни тя. 

Александра често пее хитове не само на сръбски, но и на български, и на турски.

Тя се е ориентирала към създаване на шеговити видеа, насочени към трите страни. 

Иначе гъркинята има няколко хита, развива своя компания за витамини и често е сравнявана с реалити иконата Ким Кардашиан заради външната прилика. 

