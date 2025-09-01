bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Българинът лекува контузия и пропуска турнири

Григор Димитров се прибра в Хасково! (СНИМКИ)

Григор Димитров е у нас! Тенисистът се е прибрал в родния си град - Хасково. 

Визитата му не е официална, но въпреки това той не остана незабелязан. 

Докато е у нас, Димитров не отказа снимка на децата, които го разпознаха и тренират на кортовете, на които започна и неговата кариера. 

Контузен

В момента тече Откритото първенство на САЩ по тенис, но българинът не участва. 

Причината е тежка контузия, която той лекува от осминафинала на "Уимбълдън" насам. Тогава Димитров водеше с 2:0 сета на световния номер 1 Яник Синер. 

Той обаче получи тежка травма - разкъсване на гръден мускул. Тази контузия доведе до операция. 

Първоначално се смяташе, че Димитров ще може да се възстанови за Откритото първенство на САЩ, но явно травмата е по-сериозна и той отказа дори няколко надпревари в Азия. 

Сам или...

Не е ясно дали Григор е пристигнал у нас с приятелката си - мексиканската актриса и певица Ейса Гонсалес. 

Двамата наскоро позираха с близката приятелка на Димитров - художничката Самар, както и с половинката ѝ Патрик. 

Преди година

За последно Димитров бе официално у нас през септември 2024 г. Тогава той се подготвяше в Хасково преди демонстративния мач срещу Новак Джокович в София. 

Бащата на Григор - Димитър, продължава да бъде треньор на деца в Хасково. 

Тагове:

тенис деца хасково григор димитров вкъщи роден Ейса Гонсалес

