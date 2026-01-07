Спас Джевизов приет в болница

Големият футболист на ЦСКА Спас Джевизов е приет в болница. Притеснителната новина обяви Венцислав Рангелов в студиото на „Дарик Радио“. Той е председател на Фондация „Нациоали 94“ и говори също за Петър Хубчев и Любослав Пенев, които се борят с онкологични заболявания, докато бившият президент на БФС Борислав Михайлов получи инсулт.

Сериозно състояние

„Нека да кажа, че докато се заминавах с организацията на поклонението на Димитър Пенев, стана ясно от един от феновете на ЦСКА, за състоянието на един друг добър, велик футболист на ЦСКА – Спас Джевизов. Който също в момента се нуждае от подкрепа. И той е в болница, също в нелеко състояние“, заяви Венци Рангелов.

Джевизов е четирикратен шампион на България през 1979/80, 1980/81, 1981/82 и 1982/83, двукратен носител на Купата на България през 1980/81; 1982/83 с ЦСКА.

Легенда

Голмайстор на България за 1979/80 с 23 гола. Полуфиналист за КЕШ през 1982 с ЦСКА.

В евротурнирите има 25 мача и 4 гола за ЦСКА (19 мача с 3 гола за КЕШ и 6 мача с 1 гол за купата на УЕФА). В периода от лятото на 1984 до лятото на 1988 играе за кипърския Омония Никозия. Двукратен шампион на Кипър през 1984/85 и 1986/87. Голмайстор на Кипър с Омония с 32 гола за 1986/87. Oт януари до юни 1989 играе за Миньор Перник. От лятото на 1989 до лятото на 1990 е в редиците на ЕПА Ларнака Кипър, след което прекратява кариерата си.

Има 20 мача и 3 гола за националния отбор, 18 мача и 5 гола за младежкия и 12 мача за юношеския национален отбор.

През лятото на 1987 г. става старши треньор на Омония, където остава до лятото на 1990. От октомври 1993 е помощник треньор в ЦСКА. На 3 октомври 1994 е назначен за старши треньор на ЦСКА, но е освободен след един мач. От началото на юли 1998 до 30 юни 1999 е начело на Хасково. От 1 юли 1999 до 30 юни 2000 води Етър. От 7 март 2000 отново е назначен за старши треньор на ЦСКА, като остава начело един месец до 23 април 2000.

От 1 януари до 30 юни 2001 води кипърския Алки Ларнака. От 16 януари 2012 е назначен за директор на ДЮШ на ЦСКА, като остава до 12 септември 2015. В началото на 2017 започва работа в ДЮШ на Лудогорец. От 1 ноември 2021 е главен скаут на ЦСКА 1948, но само след дни на 24 ноември 2021 е назначен за главен младежки скаут на тима.

