След инсулта: Михайлов е стабилен, но не е комуникативен

Хора в неговото положение се оправят след 5–6 месеца. Това е Божията намеса, каза Венци Рангелов

Легендата на българския футбол Борислав Михайлов продължава да е в болница след като получи инсулт. 62годишният бивш национален вратар и дългогодишен президент на Българския футболен съюз бе хоспитализиран по спешност на 24 ноември, след като се почувства зле в дома си и бе откаран в столичната болница Токуда“.

Михайлов е в стабилно състояние 

Председателят на Контролния съвет на Фондация "Национали'94", Венцислав Рангелов, заяви пред "Дарик Радио", че Михайлов е в стабилно състояние и жизнените му показатели са добри. Състоянието му е такова, че има и световни примери хора в неговото положение се оправят след 5–6 месеца. Това е Божията намеса, бих казал“, каза Рангелов.

Мария Петрова: Надявам се, вярвам и обичам!

Въпреки стабилността на жизнените показатели, Михайлов не е в състояние да комуникира.

Снимка: Lap.bg

"Това е един човек, който направи много, не само за националния отбор, но и във футболния съюз", завърши той.

