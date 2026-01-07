След инсулта: Михайлов е стабилен, но не е комуникативен

Легендата на българския футбол Борислав Михайлов продължава да е в болница след като получи инсулт. 62‑годишният бивш национален вратар и дългогодишен президент на Българския футболен съюз бе хоспитализиран по спешност на 24 ноември, след като се почувства зле в дома си и бе откаран в столичната болница „Токуда“.

Михайлов е в стабилно състояние

Председателят на Контролния съвет на Фондация "Национали'94", Венцислав Рангелов, заяви пред "Дарик Радио", че Михайлов е в стабилно състояние и жизнените му показатели са добри. „Състоянието му е такова, че има и световни примери – хора в неговото положение се оправят след 5–6 месеца. Това е Божията намеса, бих казал“, каза Рангелов.

Въпреки стабилността на жизнените показатели, Михайлов не е в състояние да комуникира.

Снимка: Lap.bg

"Това е един човек, който направи много, не само за националния отбор, но и във футболния съюз", завърши той.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK