Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Григор Димитров се завърна на "Уимбълдън" с победа, пребори австралиец и контузия Най-добрият български тенисист спечели в 3 сета Снимка: Reuters

Григор Димитров се завърна на "Уимбълдън" с победа! Най-добрият български тенисист спечели с 3:0 сета 7:6 /4/, 6:3, 7:5 срещу Дейн Суини (Австралия) за 2 часа и 15 минути игра.

Първата ни ракета преодоля съперника си, но и контузия, заради която поиска медицински таймаут в началото на втората част. Тогава ситуацията на корта наподобяваше отказването му срещу Яник Синер (Италия) преди година.

В последните си два турнира Гришо стигна до четвъртфинал на Чалънджър в Дъблин (Ирландия), а в Майорка (Испания) игра своя първи АТР четвъртфинал от година насам.

Във втория кръг на "Уимбълдън" Димитров ще се изправи срещу поставения под №15 Якуб Меншик (Чехия), който отстрани драматично на старта представителя на домакините Тоби Самюъл с 3:2 сета 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 /10:7/.

Григор трябва да защитава точките си от класирането за четвъртия кръг през миналия сезон, когато бе принуден да се оттегли заради скъсан гръден мускул.

Днес Димитров направи впечатляващите 23 аса в мача срещу само 4 за австралиеца. Българинът направи и 55 печеливши удара срещу 22 за Суини.

Снимка: Reuters

Завръщането

Григор Димитров, който никога не бе срещал на корта австралийския си съперник започна с по-голямо самочувствие мача, като поведе с 3:1 след пробив в четвъртия гейм. Той обаче допусна да загуби подаването си при 5:3, а след това последва изравняване и тайбрек. В него Димитров стигна до 6:3 и три поредни геймбола, като реализира втория за 7:4.

Вторият сет бе равностоен до 3:3, но след това Григор Димитров пое инициативата, като спечели следващите три части, правейки два пробива и поведе убедително с 2:0 сета.

Димитров поведе и с 5:2 в третия сет, като се виждаше сравнително лесен победител. Последва спад в играта на българина, който допусна пробив, австралиецът взе две поредни свои подавания и изравни при 5:5. Българинът отново поведе с 6:5 и направи всичко възможно да избегне тайбрека. Той достигна до първи мачбол при сервис на Суини, който пропусна, но при втория приключи мача.