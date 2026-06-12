Тенис Публикувано в Петър Бакърджиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Голям тенис в София! Григор победи Циципас за добра кауза 10-7 в шампионския тайбрек за най-добрия българския тенисист

Григор Димитров спечели втори пореден благотворителен двубой в София. След като през есента на 2024 г. хасковлията мина през Новак Джокович с 6:4, 2:6 и 10-6 в супертайбрека, тази вечер, 12 юни 2026 г., Гришо се наложи и над Стефанос Циципас пред пълната „Арена София“.

Всички приходите ще отидат за благотворителните каузи на фондацията на 35-годишният хасковлия.

Българинът победи класният си съперник от Гърция с 6:3, 1:6, 10-7 в шампионския тайбрек.

Снимка: БГНЕС

Още самото начало на двубоя предизвика голямо шоу, след като Димитров създаде доста проблеми на съперника с ретура си и два пъти се пошегува с лайсмена, че трябва да помага повече, защото не отсъди две топки в аут.

Снимка: БГНЕС

В края на срещата се стигна до сходен сценарий от този на мача с Джокович, когато Гришо включи дете да приключи срещата със сърбина. Сега обаче имаше равнопоставеност и младоците бяха и от двете страни на корта при разигравания за две точки.

Купата си след мача Димитров получи лично от президента на България Илияна Йотова.