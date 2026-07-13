Музата на Синер - бившата на Шумахер от Сребреница
Лайла го аплодира от ложата при триумфа на "Уимбълдън"
Яник Синер затвърди позицията си на най-добър в света на тениса, като преди няколко часа си осигури втора титла от "Уимбълдън" и общо пета от турнир от Големия шлем в кариерата си.
Световният номер 1 победи без особени проблеми Александър Зверев във финала в Лондон, а всички с трепет следяха ложата му, в която блестеше балканска красавица.
Нейното име е Лайла и тя е неговата половинка от повече от година.
Раната "Сребреница"
Синер никога не е бил особено словоохотлив за личния си живот. Той ревностно пазеше всяка една информация за предишната си връзка - с тенисистката Ана Калинская.
Сега действа по същия начин с Лайла, като не коментира отношенията им, но нейното присъствие в ложата говори достатъчно.
Всъщност красавицата е на 25 години и семейството ѝ е от Босна и Херцеговина, въпреки че тя самата е родена в Дания. Лайла е модел, който участва в редица кампании на известни марки.
През 2019 г. пък участва в избора на кралица на красотата, която да представи Дания на "Мис Вселена" и бе доста близо до титлата.
Семейството на половинката на Синер произхожда от района на Сребреница, където по време на войните при разпада на Югославия се извършва геноцид срещу мюсюлманското население. Това принуждава близките ѝ да емигрират и да се установят в Западна Европа.
Тя обаче говори езика и добре познава културата. Поддържа връзка и с роднините си на Балканите. Лайла има двама по-малки братя - Менсур и Исмаил.
Семейство Шумахер
Лайла стана популярна в спортните среди заради бившия си.
Дълги години тя бе дамата в сърцето на сина на седемкратния шампион във Формула 1 Михаел Шумахер - Мик.
Връзката им бе публична и двамата често радваха последователите си с влюбени снимки от общи ваканции.
Смята се, че семейството на легендарния пилот, който от години е скрит от медиини изяви заради тежкия инцидент, който претърпя през 2013 г. по време на ски ваканция, толкова е харесвало Лайла, че тя имала достъп до самия Михаел.
Със сигурност красавицата с балкански корени бе на сватбата на сестрата на Мик - Джина, през 2024 г.
Преди това Лайла бе в кратка връзка с датския футболен национал Йонас Винт.
Връзката им със Синер пък бе разкрита по време на тяхна обща ваканция в началото на лятото през 2025 г.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google