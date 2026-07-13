Тенис Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Музата на Синер - бившата на Шумахер от Сребреница Лайла го аплодира от ложата при триумфа на "Уимбълдън" Снимка: Getty Images

Яник Синер затвърди позицията си на най-добър в света на тениса, като преди няколко часа си осигури втора титла от "Уимбълдън" и общо пета от турнир от Големия шлем в кариерата си.

Световният номер 1 победи без особени проблеми Александър Зверев във финала в Лондон, а всички с трепет следяха ложата му, в която блестеше балканска красавица.

Нейното име е Лайла и тя е неговата половинка от повече от година.

Раната "Сребреница"

Синер никога не е бил особено словоохотлив за личния си живот. Той ревностно пазеше всяка една информация за предишната си връзка - с тенисистката Ана Калинская.

Сега действа по същия начин с Лайла, като не коментира отношенията им, но нейното присъствие в ложата говори достатъчно.

Снимка: Getty Images

Всъщност красавицата е на 25 години и семейството ѝ е от Босна и Херцеговина, въпреки че тя самата е родена в Дания. Лайла е модел, който участва в редица кампании на известни марки.

През 2019 г. пък участва в избора на кралица на красотата, която да представи Дания на "Мис Вселена" и бе доста близо до титлата.

Снимка: Instagram

Семейството на половинката на Синер произхожда от района на Сребреница, където по време на войните при разпада на Югославия се извършва геноцид срещу мюсюлманското население. Това принуждава близките ѝ да емигрират и да се установят в Западна Европа.

Тя обаче говори езика и добре познава културата. Поддържа връзка и с роднините си на Балканите. Лайла има двама по-малки братя - Менсур и Исмаил.

Снимка: Getty Images

Семейство Шумахер

Лайла стана популярна в спортните среди заради бившия си.

Дълги години тя бе дамата в сърцето на сина на седемкратния шампион във Формула 1 Михаел Шумахер - Мик.

Връзката им бе публична и двамата често радваха последователите си с влюбени снимки от общи ваканции.

Снимка: Instagram

Смята се, че семейството на легендарния пилот, който от години е скрит от медиини изяви заради тежкия инцидент, който претърпя през 2013 г. по време на ски ваканция, толкова е харесвало Лайла, че тя имала достъп до самия Михаел.

Със сигурност красавицата с балкански корени бе на сватбата на сестрата на Мик - Джина, през 2024 г.

Преди това Лайла бе в кратка връзка с датския футболен национал Йонас Винт.

Снимка: Getty Images

Връзката им със Синер пък бе разкрита по време на тяхна обща ваканция в началото на лятото през 2025 г.